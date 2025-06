GRABADO el 25-06-2025

Dina BOLUARTE: ¿BLINDAJE total en el CONGRESO? HNewsLR

Una denuncia por homicidio sacude nuevamente la política peruana. La acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por el fiscal supremo Juan Villena en diciembre de 2024, lleva más de seis meses paralizada en el Congreso.



El caso, relacionado con las muertes durante las protestas sociales, no ha tenido avances: no hay informe final, ni audiencias, ni citaciones a testigos clave. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales guarda silencio.



¿Qué intereses estarían detrás del bloqueo? ¿Por qué el Congreso no actúa? ¿Puede esta denuncia cambiar el rumbo político del país?



En este video te explicamos el trasfondo de este caso, sus implicancias legales y el impacto en la crisis institucional que atraviesa el Perú.

