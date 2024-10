Colegios son las nuevas v铆ctimas de extorsionadores. Los montos que los centros educativos entregan var铆an, seg煤n informaci贸n recogida por El Comercio. No hay cifras totales de casos porque no todas las escuelas hacen denuncias. Las que est谩n en las zonas perif茅ricas de Lima Metropolitana o Trujillo son las m谩s extorsionadas porque la presencia policial es menor ah铆.



