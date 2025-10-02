GRABADO el 02-10-2025

Estudio demuestra que vacuna contra el VPH no solo protege al vacunado, sino a comunidad SHORTRPP

En La Rotativa del Aire el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explicó un reciente estudio de la revista JAMA Pediatrics que refuerza la importancia de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).



02 de Octubre

