Universitario acusa a Alianza Lima ante la Comisión Disciplinaria por "provocación" Líbero
En Univesitario no se quedan con los brazos cruzados tras el clásico ante AlianzaLima. Fue el administrador 'crema', Franco Velazco, quien adelantó en redes un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria por "provocación".
