Benji Espinoza ASEGURA que se han cometido EXCESOS contra Betssy Chávez ROTATIVARPP
El abogado penalista Benji Espinoza indicó que para él, sí se han cometido excesos en el juicio contra Betssy Chávez en lo referente al principio de legalidad. Añadió que se está juzgando a un grupo de personas por un hecho que no es delito y que debe reformarse el código penal.
Benji Espinoza ASEGURA que se han cometido EXCESOS contra Betssy Chávez ROTATIVARPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP! / RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes
Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 4/11/2025 ADNRPP.
ENVIVO ¡PERÚ ROMPE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON MÉXICO! ¿CÓMO VA EL PARO? PUROSFACTOS.
Cancillería analiza pedido de salvoconducto para Betssy Chávez ADNRPP ENTREVISTA.
Transporte público en Lima se ve afectado por paro de gremio ROTATIVARPP DESPACHO.
Fuertes lluvias dejan calles inundadas en Piura y Lambayeque ROTATIVARPP DESPACHO.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 4/11/2025 ROTATIVARPP.
¿Qué puede decir el cuello acerca de tu salud? SHORTRPP.
El CUELLO puede revelar RIESGOS de SALUD: qué significa su tamaño ROTATIVARPP SEGMENTO.
Benji Espinoza ASEGURA que se han cometido EXCESOS contra Betssy Chávez ROTATIVARPP.
Tráfico: Lima ocupa el segundo lugar en congestión en Latinoamérica ROTATIVARPP SEGMENTO.
¿Qué revela el índice TomTom Traffic sobre la congestión vehicular en Lima? Shortpp.
Paro de transportistas en distintos puntos de Lima Metropolitana ROTATIVARPP DESPACHO.
Independencia: Desconocidos queman mototaxi en pleno paro de transportistas ROTATIVARPP DESPACHO.
ENVIVO ENCENDIDOS 4/11/2025 ENCENDIDOSRPP.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 4/11/2025 ROTATIVARPP.
Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.