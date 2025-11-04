GRABADO el 04-11-2025

El abogado penalista Benji Espinoza indicó que para él, sí se han cometido excesos en el juicio contra Betssy Chávez en lo referente al principio de legalidad. Añadió que se está juzgando a un grupo de personas por un hecho que no es delito y que debe reformarse el código penal.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

