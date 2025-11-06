GRABADO el 06-11-2025

Nueva división contra la extorsión: PNP inicia operaciones con 17 detenidos videonotas

El coronel Víctor Revoredo explicó que la nueva División de Investigación de Extorsiones de la PNP ya opera con un equipo especializado en inteligencia operativa. En sus tres primeros días de trabajo, la unidad registró 17 detenciones en flagrancia.



