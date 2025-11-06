ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 6/11/2025 ROTATIVARPP
Entérate de todas las noticias en la Rotativa del Aire.
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
ENVIVO SELECCIÓN PERUANA: FABIO GRUBER ES LA GRAN NOVEDAD EN LA CONVOCATORIA 3ENCANCHA.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 6/11/2025 FCCRPP.
Alan Diez: ¿Por qué convocan a Diego Romero si no juega en Banfield? SEGMENTO TocoYMeVoy.
¿Qué actividades destacarán en el Hay Festival Arequipa 2025? ROTATIVARPP ENTREVISTA.
Donald Trump pide que el alcalde electo, Zohran Mamdani, sea quien lo contacte videonotas.
Sonne no VIAJA a RUSIA para los amistosos de Perú POR SEGURIDAD FCCRPP.
CADE 2025: Empresarios llaman a promover el voto informado rumbo a las elecciones 2026 ROTATIVARPP.
EN VIVOLAS MEJORES HISTORIAS PARANORMALES DE TAXISTAS VIAJEAOTRADIMENSIÓN.
¿Por qué se han CANCELADO MILES de VUELOS en EE.UU.? Crisis AÉREA en marcha RPPMUNDO.
ENVIVO SE DIO A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA LOS AMISTOSOS EN RUSIA ¿QUIÉN FALTA? TOCOYMEVOY.
Nueva división contra la extorsión: PNP inicia operaciones con 17 detenidos videonotas.
Linda Napolitano: la abducción que conmocionó al mundo SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.
Congreso aprueba declarar persona non grata a la presidenta de México RPPDESPACHO.
ENVIVO ENCENDIDOS 6/11/2025 ENCENDIDOSRPP.
