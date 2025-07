GRABADO el 18-07-2025

¿Cómo el Congreso limita la lucha contra la minería ilegal?

La minería ilegal no se puede investigar como crimen organizado en el Perú, según el Fiscal Superior, Frank Almanza. El funcionario explica y advierte cómo las leyes actuales impiden investigarla a fondo, limitando la lucha contra ella.



