GRABADO el 26-08-2025

Fe de Erratas ¿PERUANOS GASTAN MÁS GRACIAS A MEJORA DE LA ECONOMÍA? - ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.



FeDErratas ProgramaPiloto Podcast ATVDigital Noticias ConversaciónEnVivo EstrenoDigital NuevoContenido DebateInformativo

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas ¿PERUANOS GASTAN MÁS GRACIAS A MEJORA DE LA ECONOMÍA? - ATV.

Dina Boluarte lidera sesión del Consejo de Seguridad contra delincuencia.

Ministra Montellanos afirma que Santibáñez cuenta con apoyo del gabinete.

Huacho: Encapuchados hurtan dinero y celulares en churrasquería repleta de familias.

Impactante accidente de mototaxi y moto deja conductores gravemente heridos.

Estudio revela que las palomas son peligrosas para salud.

Familia casi muere mientras dormía tranquilamente debido a cúster que se empotró contra su casa.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 26 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Prepara unas deliciosas pechugas rellenas de queso y tocino con Sandra.

Secretos de Cocina: Programa del martes 26 de agosto del 2025.

Día del Adulto Mayor: Todas las actividades que pueden hacer para estar activos.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 26 de agosto de 2025.

Niña quemada por salvar la vida de sus hermanitas necesita ayuda para curarse.

Sujeto que agredía a su pareja es brutalmente golpeado ¡Pero la mujer lo terminó defendiendo!.

Dina Boluarte asegura que la economía subió un 3.3: "Peruanos hoy gastan más".

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.