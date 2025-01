#MilagrosPedreschi reaparece y lo revela todo en #cafeconlachevez : sus besos con Christian Domínguez, su relación con #CarlosVílchez y #GiovanniKral, destruye a los Skándalo, a Karla Tarazona y más. No te pierdas este programa con harto ‘chimi chimi’. #podcast #entrevista



00:00 INICIO

03:32 MILAGROS PEDRESCHI RECUERDA BESOS CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ: "SE FUE DE AVANCE"

05:40 MILAGROS PEDRESCHI SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ: "LA FAMA LE DIO MUY FUERTE, LO DESUBICÓ"

08:13 MILAGROS PEDRESCHI DESTRUYE AL PAPÁ DE SU PRIMER HIJO: "NO ES PADRES, ES DONADOR"

10:05 MILAGROS PEDRESCHI CONFIESA QUE HABLÓ CON PAMELA LÓPEZ TRAS ESCÁNDALO DE CUEVA: "ES UNA BUENA CHICA"

13:58 MILAGROS PEDRESCHI HABLA POR PRIMERA VEZ DE SU ROMANCE CON CARLOS VÍLCHEZ: "ÉL ESTABA CASADO POR PAPELES"

14:14 MILAGROS PEDRESCHI CONFIESA QUE SE ENAMORÓ DE CARLOS VÍLCHEZ: "NUNCA ME SENTÍ LA AMANTE"

16:38 MILAGROS PEDRESCHI REVELA LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE TERMINÓ CON CARLOS VÍLCHEZ: "ME SENTÍA MAL PORQUE ME DECÍAN 'LA OTRA'"

20:58 MILAGROS PEDRESCHI RECUERDA SU RELACIÓN CON GIOVANNI KRAL: "LO DENUNCIÉ DOS VECES POR AGRESIÓN, PERO LUEGO RETIRÉ LAS DENUNCIAS"

25:55 MILAGROS PEDRESCHI DESTRUYE A RICKY TREVISTAZZO Y LUIGUI CARBAJAL: "NINGUNO CANTA MEJOR QUE GIOVANNI"

26:38 MILAGROS PEDRESCHI REVELA QUE TERMINÓ SU AMISTAD CON RICKY TREVITAZZO: "FUE DESPECTIVO CON GIOVANNI"

39:10 MILAGROS PEDRESCHI REVELA 'ROCHE' CON ANELHÍ: "DIJE QUE COMÍA BASTANTE, PERO NO SABÍA QUE HABLABA CON UN PERIODISTA"

40:05 MILAGROS PEDRESCHI HACE LEÑA A KARLA TARAZONA: "ES CHABACANA, BRUNELLA ES MÁS CONDUCTORA QUE ELLA"

48:21 CAFÉS CARGADOS



