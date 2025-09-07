GRABADO el 07-09-2025

¿Libertad de prensa en riesgo?: piden levantar secreto de comunicaciones a periodistas ADNRPP

La periodista Mónica Delta, conductora del dominical Punto Final, en diálogo con RPP, se pronunció respecto al pedido que ha formulado la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para que se levante el secreto de las comunicaciones a los periodistas Rodrigo Cruz, que es parte del equipo del referido dominical, y a César Prado de IDL-Reporteros.

Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía inmobiliaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles!

Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4k1dubx

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

Día del Agente Inmobiliario: Consejos para comprar terrenos sin caer en estafas SIEMPRECASARPP.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 07/09/2025.

El periodista Jaime Chincha falleció a los 48 años BREAKING.

Thomas Schilter: el joven que conquistó los tres volcanes de Arequipa ADNRPP ENTREVISTA.

Loreto: Izan bandera colombiana en comunidad peruana de la triple frontera en el Putumayo ShortRPP.

El poder de la gastronomía peruana: unión, innovación y prestigio internacional ADNRPP ENTREVISTA.

¿Libertad de prensa en riesgo?: piden levantar secreto de comunicaciones a periodistas ADNRPP.

Gobierno consideró "INACEPTABLE" que la CIDH se OPONGA a aplicación de la LEY de AMNISTÍA ADNRPP.

Rospigliosi sobre interpelación a Carlos Malaver: Es una pérdida de tiempo ADNRPP ENTREVISTA.

MACHU PICCHU: Restablecen TRANSPORTE turístico con resguardo POLICIAL ADNRPP ENTREVISTA.

CUSCO: Gobernador critica PARALIZACIÓN de BUSES a MACHU PICCHU y pide autonomía regional ADNRPP.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 07/09/2025 DOMINGOFIESTARPP.

'Bibliopunku': la app de la Biblioteca Nacional que lleva libros a tu casa ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 7/09/2025 ADNRPP.

Carlo Acutis: El primer santo millennial ya fue canonizado por el papa ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

Día del Agente Inmobiliario: Consejos para comprar terrenos sin caer en estafas SIEMPRECASARPP

video

ENVIVO SIEMPRECASARPP 07/09/2025

video

El periodista Jaime Chincha falleció a los 48 años BREAKING

video

Thomas Schilter: el joven que conquistó los tres volcanes de Arequipa ADNRPP ENTREVISTA

video

Loreto: Izan bandera colombiana en comunidad peruana de la triple frontera en el Putumayo ShortRPP

video

El poder de la gastronomía peruana: unión, innovación y prestigio internacional ADNRPP ENTREVISTA

video

¿Libertad de prensa en riesgo?: piden levantar secreto de comunicaciones a periodistas ADNRPP

video

Gobierno consideró "INACEPTABLE" que la CIDH se OPONGA a aplicación de la LEY de AMNISTÍA ADNRPP

video

Rospigliosi sobre interpelación a Carlos Malaver: Es una pérdida de tiempo ADNRPP ENTREVISTA

video

MACHU PICCHU: Restablecen TRANSPORTE turístico con resguardo POLICIAL ADNRPP ENTREVISTA

video

CUSCO: Gobernador critica PARALIZACIÓN de BUSES a MACHU PICCHU y pide autonomía regional ADNRPP

video

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 07/09/2025 DOMINGOFIESTARPP

video

'Bibliopunku': la app de la Biblioteca Nacional que lleva libros a tu casa ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 7/09/2025 ADNRPP

video

Carlo Acutis: El primer santo millennial ya fue canonizado por el papa ROTATIVARPP ENTREVISTA

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 08 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo