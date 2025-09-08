GRABADO el 08-09-2025

Secretario general del Mininter: Perú carece de resultados frente a la delincuencia ADNRPP

En el programa de Ampliación de Noticias, el secretario general del Ministerio del Interior, Erick Caso, admitió las deficiencias en la lucha contra la delincuencia, señalando problemas en los procedimientos de detención, investigación y justicia.

Además, brindó detalles sobre la investigación del atentado en Trujillo, donde ya hay cuatro detenidos operativos, aunque aún se busca identificar a los autores intelectuales detrás del ataque.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO RPP Noticias Lo último del Perú y el mundo en directo RPP247.

ENVIVO ENCENDIDOS 8/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

¿En qué consiste la Ley de Modernización del Sistema Previsional? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

Perú y Singapur: acuerdo histórico de bonos de carbono para proteger la Amazonía ADNRPP.

envivo PERÚ SE PREPARA PARA ENFRENTAR SU ÚLTIMO PARTIDO DE LAS ELIMINATORIAS TOCOYMEVOY.

Cancillería evalúa apoyo para repatriar restos de peruano en EE.UU. ADNRPP ENTREVISTA.

¿Milei podrá recuperarse después que su partido perdió en Buenos Aires? SEGMENTO PurosFactos.

¿Fronteras desprotegidas?: pobladores piden mayor atención y seguridad SEGMENTO PurosFactos.

Silvana Carrión acusa a Rafael López Aliaga de impulsar su destitución ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 8/09/2025 ADNRPP.

¡Final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón vs. Arepa reina pepiada SEGMENTO PurosFactos.

Acciones de amparo ponen en riesgo el calendario electoral, advierte abogado del JNE ADNRPP.

Loreto: Izan bandera colombiana en la provincia de Putumayo SEGMENTO PurosFactos.

Secretario general del Mininter: Perú carece de resultados frente a la delincuencia ADNRPP.

ENVIVO IZAN BANDERA DE COLOMBIA EN COMUNIDAD PERUANA DE PUTUMAYO, LORETO PUROSFACTOS.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.