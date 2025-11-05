GRABADO el 05-11-2025

Evidencia Oculta: Felipe Gómez y su misteriosa desaparición (HOY)

Evidencia Oculta: Felipe Gómez y su misteriosa desaparición (HOY)

¿QUÉ LE PASÓ? Felipe Gómez, ingeniero de 38 años, conoció a Cindy Hinojosa por Tinder y terminó desaparecido. Se le atribuye la responsabilidad al esposo de Cindy ¡Y así empezó su pesadilla!

Evidencia Oculta, todos los domingos a las 10:00 p.m. no te pierdas EvidenciaOculta

Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) http://ow.ly/DY2S30qB9Wz
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE http://bit.ly/YTsuscripcionamerica
MIRA EVIDENCIA OCULTA EN YOUTUBE https://bit.ly/listayteo25

Visita nuestro sitio WEB y entérate de lo último de tus programas y artistas favoritos http://bit.ly/webamerica

Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv

Capítulos:
00:00 ¿Cómo Felipe conoció a Cindy?
04:00 Minutos antes de su desaparición
06:00 ¿Quiénes son los principales sospechosos?

Acerca de Evidencia Oculta:
Los casos que marcaron al país no han terminado. ""Evidencia Oculta"" llega con una mirada renovada, nueva información y pistas nunca antes reveladas.

Conducido por Julio Chuquitaype

Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Todos los derechos reservados

Desde América Noticias

EDICIÓN MEDIODÍA Presidente Jerí se reunió con los transportistas shorts.

EN VIVO PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 04 DE NOVIEMBRE América Noticias.

Miss México discutió con Mr. Nawat y fue retirada del evento América Espectáculos (HOY).

Josimar anunció ruptura con María Fe Saldaña América Espectáculos (HOY).

Christian Domínguez demandó a Melanie Martínez, madre de su hija mayor América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Christian Domínguez demandó a la madre de su hija mayor shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Escándalo en Miss Universe shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años shorts.

Evidencia Oculta: Felipe Gómez y su misteriosa desaparición (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

CUARTO PODER Aportantes de campaña de Ciro Castillo obtienen contratos shorts.

CUARTO PODER Comisarías: Primera línea de lucha en emergencia shorts.

Gobierno anuncia plan especial para proteger al transporte Edición Mediodía Noticias Perú.

Presidente se reúne con transportistas tras jornada crítica Edición Mediodía Noticias Perú.

Paro parcial de transporte altera movilidad en Lima y Callao Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

EDICIÓN MEDIODÍA Presidente Jerí se reunió con los transportistas shorts

video

EN VIVO PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 04 DE NOVIEMBRE América Noticias

video

Miss México discutió con Mr. Nawat y fue retirada del evento América Espectáculos (HOY)

video

Josimar anunció ruptura con María Fe Saldaña América Espectáculos (HOY)

video

Christian Domínguez demandó a Melanie Martínez, madre de su hija mayor América Espectáculos (HOY)

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Christian Domínguez demandó a la madre de su hija mayor shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Escándalo en Miss Universe shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años shorts

video

Evidencia Oculta: Felipe Gómez y su misteriosa desaparición (HOY)

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

CUARTO PODER Aportantes de campaña de Ciro Castillo obtienen contratos shorts

video

CUARTO PODER Comisarías: Primera línea de lucha en emergencia shorts

video

Gobierno anuncia plan especial para proteger al transporte Edición Mediodía Noticias Perú

video

Presidente se reúne con transportistas tras jornada crítica Edición Mediodía Noticias Perú

video

Paro parcial de transporte altera movilidad en Lima y Callao Edición Mediodía Noticias Perú

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 06 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo