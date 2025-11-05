Josimar anunció ruptura con María Fe Saldaña América Espectáculos (HOY)
Josimar anunció ruptura con María Fe Saldaña (HOY)
¿QUÉ PASÓ?
Josimar publicó un comunicado en el que daba por terminada su relación con María Fe Saldaña, pero fue borrado a los pocos minutos. Además, la 'prima' reveló que el cantante le ofreció apoyo económico para sus bebés.
AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú
