GRABADO el 05-06-2025

Rechazan anular partido político de Martín Vizcarra

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió mantener la inscripción del partido Perú Primero, liderado por el expresidente Martín Vizcarra, luego de rechazar la denuncia por supuestas firmas falsas. La denuncia fue presentada por Katherine Ampuero, militante de Renovación Popular y exprocuradora.



Ampuero pidió también la nulidad de inscripción de otros partidos, como Primero La Gente y Perú Moderno, por presentar fichas con firmas aparentemente repetidas. Según reportes de Reniec, miles de fichas contenían firmas del mismo puño, incluyendo 5 mil del partido de Vizcarra.



Sin embargo, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) aclaró que esas fichas no se tomaron en cuenta para el conteo final de adherentes que permitió la inscripción del partido. Además, la denuncia fue rechazada porque se basa en presunciones y no hay evidencia clara de que las personas no hayan dado su consentimiento.



REVISIÓN DE FIRMAS CONTINUARÁ



La resolución indica que el JNE aprobó un nuevo reglamento para fiscalizar a los partidos ya inscritos, lo que permitirá investigar posibles irregularidades en el futuro. Mientras tanto, el proceso de revisión de firmas continuará de manera formal y posterior a la inscripción.



Por último, se informó que el Reniec remitió los indicios de falsificación de firmas a la Procuraduría Pública del JNE para que se inicien las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables.

Desde 24 Horas

Subir escaleras ya no será un problema: despídete del dolor articular.

Municipio se pronuncia tras denuncia de olla común en Villa María del Triunfo.

Rechazan anular partido político de Martín Vizcarra.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 5 DE JUNIO DEL 2025.

Gobierno autoriza reinicio de actividades mineras en Pataz desde el 8 de junio.

Sofía Franco confirma su candidatura al municipio de Lima.

Manuel Merino confirma intenciones de postular al Senado: "Si el partido así lo decide".

Trabajadores protestan en fortaleza de Sacsayhuamán.

INPE descubre forado en penal de Pasco: presos buscaban escapar.

Feroz ataque de perro pitbull a adulto mayor en Iquitos.

Municipalidad de Lima lanza vigilancia aérea contra la delincuencia.

Embarcación con combustible se incendia en Iquitos.

Denuncian aumento de robos tras retiro de rejas en Ate.

El Agustino: padres de familia preocupados tras incendio en cochera informal dentro de colegio.

Dictan impedimento de salida del país contra exministro Santiváñez.

Además hoy día 05 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.