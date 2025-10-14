GRABADO el 14-10-2025

¿Estarán en primera línea los famosos que promueven la marcha de la "Generación z"?

PBO ¿Estarán en primera línea los famosos que promueven la marcha de la "Generación z"?

No te pierdas PBO noticias de 5 a 10 a. m. por Movistar canal 35, 735 HD, Claro HD 515 y Claro TV 23
PBO radio 91.9 FM ¡La radio con fe!

Desde PBO

PBO - En Vivo.

¿Estarán en primera línea los famosos que promueven la marcha de la "Generación z"?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Quiénes serán los nuevos ministros de Jerí?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Qué desea la Generación Z?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

Combutters por PBO - En Vivo (Lunes 13 de octubre del 2025).

PBO con Chema Salcedo: José Jerí como presidente - En Vivo (Lunes 13 de octubre del 2025).

PBO - En Vivo.

¿Quiénes conformarán el nuevo Gabinete?.

¿Es conveniente que se vaya todo el Congreso? ¿Qué opinas? PBO.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

PBO

video

PBO - En Vivo

video

¿Estarán en primera línea los famosos que promueven la marcha de la "Generación z"?

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

¿Quiénes serán los nuevos ministros de Jerí?

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

¿Qué desea la Generación Z?

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

Combutters por PBO - En Vivo (Lunes 13 de octubre del 2025)

video

PBO con Chema Salcedo: José Jerí como presidente - En Vivo (Lunes 13 de octubre del 2025)

video

PBO - En Vivo

video

¿Quiénes conformarán el nuevo Gabinete?

video

¿Es conveniente que se vaya todo el Congreso? ¿Qué opinas? PBO

Todos los videos desde PBO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo