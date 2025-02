Desde la madrugada de este sábado 8 de febrero, la frontera entre Ecuador y Perú amaneció cerrada debido a las restricciones impuestas por el gobierno ecuatoriano en el marco de las elecciones generales que se celebrarán este domingo 9. El puente internacional Aguas Verdes-Huaquillas fue bloqueado con rejas y custodiado por un contingente policial y militar del país vecino.



Las medidas de restricción generaron inconvenientes a ciudadanos que necesitaban cruzar la frontera. Un padre peruano y su hija ecuatoriana se vieron afectados, ya que no pudieron ingresar a Ecuador para asistir a una cita médica. "Ella es menor de edad y tiene documentos ecuatorianos, pero yo soy peruano y no me dejan pasar", expresó el hombre. Asimismo, un turista uruguayo quedó varado en el puente tras extraviar su documentación y no poder ingresar a territorio peruano.



El comercio en la zona de Aguas Verdes también se vio afectado por la reducción del flujo de personas. No obstante, las autoridades informaron que existen excepciones para el traslado de mercancías, que se realiza a través del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF).



HASTA EL 10 DE FEBRERO



Además del cierre fronterizo, en los alrededores del Canal Internacional, ciudadanos ecuatorianos han construido pequeños muros para impedir el paso de vehículos. Estas restricciones estarán vigentes hasta el lunes 10 de febrero, cuando las autoridades ecuatorianas reabran el paso fronterizo.





Ingresa a http://ptv.pe/434719 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 08/02/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

