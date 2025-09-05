GRABADO el 05-09-2025

Incertidumbre por finalización de concesión de transporte a Machu Picchu shorts

Desde 24 Horas

Incertidumbre por finalización de concesión de transporte a Machu Picchu shorts.

Imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS shorts.

Nefertiti láser: el secreto para rejuvenecer cuello y manos.

MEF anuncia que observará ley si Congreso aprueba octavo retiro de AFP.

Mario Vizcarra no descarta postular a un cargo político en las elecciones de 2026.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años.

Consettur ya no seguirá operando la ruta hacia Machu Picchu.

Atacan a balazos mercado en San Juna de Miraflores.

Tumbes: redoblan seguridad en frontera ante incremento de casos criminales en el país.

Roberto Sánchez anuncia que Betssy Chávez podría ser su asesora en el Congreso.

Ministro del Interior será interpelado por el Congreso.

César Acuña exige declarar estado de sitio Trujillo tras nuevo atentado con explosivos.

San Miguel: Asesinan a jalador de transporte a plena luz del día.

Trujillo: así quedaron las viviendas tras atentado con dinamita.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

Incertidumbre por finalización de concesión de transporte a Machu Picchu shorts

video

Imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS shorts

video

Nefertiti láser: el secreto para rejuvenecer cuello y manos

video

MEF anuncia que observará ley si Congreso aprueba octavo retiro de AFP

video

Mario Vizcarra no descarta postular a un cargo político en las elecciones de 2026

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años

video

Consettur ya no seguirá operando la ruta hacia Machu Picchu

video

Atacan a balazos mercado en San Juna de Miraflores

video

Tumbes: redoblan seguridad en frontera ante incremento de casos criminales en el país

video

Roberto Sánchez anuncia que Betssy Chávez podría ser su asesora en el Congreso

video

Ministro del Interior será interpelado por el Congreso

video

César Acuña exige declarar estado de sitio Trujillo tras nuevo atentado con explosivos

video

San Miguel: Asesinan a jalador de transporte a plena luz del día

video

Trujillo: así quedaron las viviendas tras atentado con dinamita

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 05 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo