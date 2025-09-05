GRABADO el 05-09-2025

Incertidumbre por finalización de concesión de transporte a Machu Picchu shorts

Desde 24 Horas

Incertidumbre por finalización de concesión de transporte a Machu Picchu shorts.

Imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS shorts.

Nefertiti láser: el secreto para rejuvenecer cuello y manos.

MEF anuncia que observará ley si Congreso aprueba octavo retiro de AFP.

Mario Vizcarra no descarta postular a un cargo político en las elecciones de 2026.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años.

Consettur ya no seguirá operando la ruta hacia Machu Picchu.

Atacan a balazos mercado en San Juna de Miraflores.

Tumbes: redoblan seguridad en frontera ante incremento de casos criminales en el país.

Roberto Sánchez anuncia que Betssy Chávez podría ser su asesora en el Congreso.

Ministro del Interior será interpelado por el Congreso.

César Acuña exige declarar estado de sitio Trujillo tras nuevo atentado con explosivos.

San Miguel: Asesinan a jalador de transporte a plena luz del día.

Trujillo: así quedaron las viviendas tras atentado con dinamita.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.