ÁLEX VALERA: "No me puedo dormir, con Rivera, Olivares y Flores somos los 9 del Centenario" | Depor



El que juega en mi puesto para mí es un '9'. Está José Rivera, Christopher Olivares, 'Orejas' Flores, Diego (Dorregaray), todos nosotros somos los '9' del centenario. La oportunidad está para todos. Yo no me siento el '9' del centenario, pues tengo cuatro atrás. Hay que pensar que todos somos el '9' del centenario



#alexvalera #universitario #universitariodeportes



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



📰 https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



📘 Facebook: https://bit.ly/494GskH

📸 Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

🎵 TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Adem�s hoy dia 23 de Setiembre en el calendario del Per�.

M�s videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.