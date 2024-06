En este noveno episodio, en #DeTaquito, #CaroSalvatore habló con #WaldirSaenz, ídolo y goleador histórico de #AlianzaLima, quien considera que #JorgeFossati no debió convocar a #ChristianCueva a la #SelecciónPeruana, además de asegurar que no le presta atención a comentarios de jugadores que no nacieron en #AlianzaLima tras lo que dijo el volante peruano en una entrevista con #JeffersonFarfan y #RobertoGuizasola.



También, #DeTaquito fue en la búsqueda de la opinión del hincha peruano, para saber qué piensa sobre la convocatoria de #ChristianCueva a la #SeleccionPeruana cuando aún no consigue equipo. Responde en los comentarios, te leemos.



#Peru #Futbol #Clasificatorias #Seleccion #Copaamerica #Copa #Waldir #Liga1 #Cueva #Mundial #Goleador #Universitario #AlianzaLima #Fossati #u #al #Centenario #Monumental #DeSantis #Restrepo



Además hoy dia 07 de Junio

