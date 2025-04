GRABADO el 29-04-2025

Antitren: banda criminal se formó hace un año y busca tomar el control del transporte público

El miedo se apoderó de conductores y pasajeros en Chorrillos tras un violento ataque armado contra un bus de la empresa ETUSA. El vehículo cubría la ruta T cuando, en plena avenida Santa Anita, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego sin control. Nueve disparos impactaron en la unidad, uno de ellos en el motor, lo que obligó al conductor a detener la marcha y evacuar de emergencia a los más de 40 pasajeros que iban a bordo.



Lo más alarmante fue que uno de los atacantes se hizo pasar por pasajero para grabar el atentado desde el interior del bus. Luego, ese video fue enviado a la empresa acompañado de un mensaje de amenaza firmado por el grupo criminal Antitren, vinculado a casos de extorsión en el transporte público. Plata o plomo, atentamente los encargados de transporte terrestre Antitren, decía el mensaje, enviado pocos minutos después del tiroteo.



Este hecho provocó que los choferes de la empresa decidieran paralizar totalmente el servicio. No podemos seguir trabajando así, arriesgando la vida por no pagar una extorsión, expresó uno de los conductores, visiblemente afectado. Algunos incluso afirmaron haber recibido amenazas directas contra ellos y sus familias si no acataban las exigencias económicas impuestas por la organización criminal.



BUSCA TOMAR EL CONTROL DEL TRANSPORTE



La banda Antitren, según la Policía, está integrada por delincuentes peruanos y extranjeros que buscan tomar control del transporte urbano en varias zonas de Lima. A pesar de recientes capturas de miembros clave, como Edward Torrealba Pacheco primo de Maldito Cris, el grupo mantiene presencia activa en Lima Norte, Este y Sur, generando temor y forzando a cientos de conductores a pagar cupos para poder operar con normalidad.





