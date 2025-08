GRABADO el 02-08-2025

¡Indignante! Roban dientes y esfera de esculturas de los Leones Fu en el Barrio Chino

Un nuevo acto vandálico ha afectado al tradicional Barrio Chino, ubicado en el Cercado de Lima. Esta mañana, vecinos reportaron el robo de cuatro dientes y una esfera de las esculturas conocidas como los Leones Fu, situadas en la calle Capón. Las figuras, símbolo de protección y prosperidad, fueron donadas por el Gobierno chino en 2017.



Según testigos, no es la primera vez que estas esculturas son blanco de ataques vandálicos. Pese a la alta concurrencia de la zona, ni personal de la Municipalidad de Lima ni agentes del Serenazgo se hicieron presentes al momento del reporte. No obstante, se informó que una cámara de seguridad cercana podría ser clave para identificar a los responsables.



El robo ha generado indignación entre los comerciantes y visitantes del Barrio Chino, quienes exigen mayor vigilancia y acciones concretas para proteger el patrimonio cultural y artístico del lugar. Muchos consideran que estos ataques se han vuelto frecuentes, afectando no solo la imagen del barrio sino también la seguridad de los ciudadanos.



ROBO A MANO ARMADA



Cabe recordar que en junio pasado, este mismo sector fue escenario de un violento asalto a mano armada. Una pareja fue interceptada tras retirar dinero de una entidad bancaria, resultando en la muerte de un joven de 25 años. Estos hechos reflejan la creciente preocupación por la delincuencia en zonas históricas y turísticas de la capital.





