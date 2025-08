GRABADO el 02-08-2025

Extorsionadores atentan contra clínica en el Callao: ya son dos ataques en menos de 15 días

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un sujeto coloca un explosivo en una clínica ubicada en la avenida Pacasmayo, en el Callao. En las imágenes se observa cómo el individuo se acerca con tranquilidad al local, deja el artefacto y huye segundos antes de que ocurra la detonación. El hecho ocurrió el pasado 21 de julio y se suma a una serie de amenazas que viene recibiendo el propietario del centro médico.



El médico denunció que desde el 1 de julio viene siendo extorsionado por una organización criminal que le exige 50 mil soles como cuota inicial para no atentar contra su vida ni su negocio. Nos han declarado la guerra. Nosotros como médicos no estamos para matar, sino para salvar vidas, declaró el agraviado, quien pidió mantener su identidad en reserva. Debido a la falta de respuesta de las autoridades, ha tenido que contratar seguridad privada.



El segundo ataque se registró este sábado en la madrugada, cuando su vehículo, que se encontraba en el garaje de su vivienda, fue baleado. En menos de 15 días ya sufrimos dos atentados. No hay garantías ni resguardo policial pese a las denuncias, sostuvo el profesional de la salud.



DIRINCRI INVESTIGA CASO



A pesar del temor, el médico asegura que continuará con su labor social atendiendo a pacientes de bajos recursos que llegan desde el interior del país. El caso se encuentra actualmente en manos de la División de Investigación Criminal (Dirincri) de la avenida España.





