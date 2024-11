Solo el 79% de menores fueron vacunados contra la sarampión y polio debido a que padres de familia no dieron consentimiento en el barrido ejecutado en la región, así lo preciso la jefa de epidemiología dra Ana Burga.



La campaña de vacunación contra la sarampión y polio si bien se extendió en todas las jurisdicciones, solo se logró vacunar al 79 % de menores de 6 años. Es decir, no toda la población de niños se encuentra protegidos. La jefa de epidemiología de la gerencia regional de salud dra Ana Burga dio a conocer que en este barrido de vacunación contra la polio y el sarampión se ha vacunado a más de 144 mil niños menores de 6 años, pero existiendo la necesidad de llegar a la meta para que la libertad quede libre de dichas enfermedades, el ministerio de salud con el gobierno regional la libertad, a través de su sector salud en articulación con la gerencia de educación, ha prolongado hasta el 10 de noviembre este proceso.



En conferencia de prensa con la presencia tanto de las autoridades de salud como de educación, se hizo un llamado a los padres de familia para que permitan vacunar a sus niños teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de escolares por vacunar.



El gerente regional de educación, Martín Camacho informó que para el año escolar 2025 será obligatorio presentar en los colegios su carnet de vacunación, con las vacunas contra la polio y sarampión, para la matrícula de manera obligatoria. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y potencialmente grave, que se propaga rápidamente por vías respiratorias. Hay que tener en cuenta, igualmente, que la poliomielitis es una enfermedad que puede causar parálisis flácida o incluso la muerte. No existe cura ni tratamiento para la polio, la única forma de prevenirla es a través de la vacunación.



