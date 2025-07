GRABADO el 30-06-2025

Cámaras captaron impactante atropello a ciudadano en Huaral

Un hecho alarmante quedó registrado por cámaras de seguridad ubicadas en la urbanización Aparicio, en la ciudad de Huaral, región Lima. Las imágenes muestran el momento exacto en que un camión embistió violentamente a un ciudadano que transitaba en su triciclo de reparto de pollo.



El hombre, que recorría la vía con normalidad, fue sorprendido por el pesado vehículo, que aparentemente no logró frenar a tiempo y lo arrolló brutalmente. El fuerte impacto lo lanzó varios metros, dejando su unidad completamente destrozada.



Personal de Serenazgo y vecinos acudieron de inmediato en auxilio del herido, quien quedó tendido en el asfalto. El ciudadano fue trasladado de urgencia al hospital de Huaral, donde permanece bajo observación médica.



Según testigos, el conductor del camión no habría respetado los límites de velocidad en la zona, lo que pudo haber ocasionado el trágico accidente. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.



Este hecho ha generado gran indignación entre los vecinos, quienes exigen mayor control del tránsito en la zona, señalando que no es la primera vez que ocurre un accidente similar. Exigen también la instalación de rompemuelles o semáforos para evitar más tragedias. Se supo que la víctima aún lucha por su vida.



