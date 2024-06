Lo que comenzó como una reunión tranquila de motociclistas en la plaza Mayor de Trujillo, se tornó tenso en cuestión de minutos con intercambio de golpes, resultando en la violentación de uno de ellos.



Durante la noche, estos jóvenes conversaban con total normalidad, pero uno de ellos simuló un intento de agresión hacia quien más tarde se convertiría en su víctima. Mientras tanto, otro decidió demostrar una actitud intimidante iniciando el alboroto.



Este individuo, quien llevaba una gorra, no pudo contenerse y golpeó a la primera persona que había sido intimidada desde el principio. En las imágenes se registró cómo no dudó en propinarle peligrosamente una patada en el rostro, sin considerar las consecuencias.



Y como si eso fuera poco, con una actitud desafiante regresa para intentar entablar una conversación. Mientras tanto, el otro agresor no cesaba en su comportamiento violento.



Las causas del ataque por parte de ambos individuos son desconocidas. Sin embargo, no hay justificación alguna que pueda explicar sus acciones indebidas, las cuales pudieron haber desembocado en una situación grave.



