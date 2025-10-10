GRABADO el 10-10-2025

José Jerí nuevo presidente del Perú: así fue su primera llegada a Palacio de Gobierno El Comercio

El nuevo presidente del Perú, José Jerí, llegó por primera vez a Palacio de Gobierno poco después de las 9:00 a.m., en lo que marcó su primer ingreso oficial a la sede del Ejecutivo tras asumir el cargo en reemplazo de Dina Boluarte.



El mandatario fue trasladado desde su vivienda en Jesús María en el vehículo presidencial conocido como el cofre, escoltado por el Regimiento de Seguridad Presidencial y agentes de la Policía Nacional del Perú. La comitiva partió desde Palacio a las 8:25 a.m. y arribó sin contratiempos al Cercado de Lima, donde Jerí fue recibido con los honores correspondientes a un jefe de Estado.



Durante su salida, el presidente saludó brevemente a la prensa, pero evitó brindar declaraciones antes de subir al vehículo oficial. Su ingreso a Palacio marca el inicio formal de su gestión al frente del Gobierno peruano.



El traslado se desarrolló en medio de un fuerte operativo de seguridad y gran expectativa mediática, en un contexto de transición política tras la salida de Dina Boluarte del poder.



