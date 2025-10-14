GRABADO el 14-10-2025

Pared de colegio colapsa e institución es una amenaza constante para los escolares

Director revela que sismos anteriores dañaron la estructura del cerco.

