GRABADO el 15-10-2025

AMAGO DE INCENDIO en CENTRO CÍVICO loúltimo

Un nuevo amago de incendio se registró esta mañana en el Real Plaza del Centro Cívico. Dos unidades de bomberos acudieron de inmediato para controlar el fuego en la zona de la avenida Bolivia . loúltimo noticiasperu centrocivico realplaza lima centrodelima



Si quieres estar más informado, visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe

Desde Diario Expreso

Patricia Chirinos anuncia acciones de Renovación Popular contra azuzadores de marcha violenta .

Fiscal de la Nación brinda detalles sobre deceso en marcha violenta.

José Cueto pide sanciones contra azuzadores de marcha violenta.

Congresista Ruth Luque justifica ataques a policías durante la marcha de este miércoles.

GENERACIÓN Z ataca a la PNP y prende fuego en exteriores del Congreso. pnp loúltimo.

Alejandro Cavero critica a Betssy Chávez por decir que no fue tan idiota de dar golpe sin apoyo.

Edwin Martínez confía en que Vicente Tiburcio, ministro del Interior, capturará a Vladimir Cerrón.

AMAGO DE INCENDIO en CENTRO CÍVICO loúltimo.

Alejandro Cavero analiza la conformación del gabinete ministerial del presidente José Jeri.

Eduardo Salhuana anuncia que APP no apoyará censuras contra mesa directiva del Congreso.

Jaime Quito anuncia moción de censura contra la mesa directiva del Congreso.

Elvis Vergara rechaza intentos de desestabilizar gabinete organizado por José Jerí.

JURA GABINETE DEL GOBIERNO DE JERÍ CON ERNESTO ÁLVAREZ COMO PREMIER INVITADO: GASTÓN RODRÍGUEZ.

Kelly Portalatino defiende a Vladimir Cerrón, investigado por afiliación terrorista.

Alejandro Muñante expone guerra sucia contra Rafael López Aliaga y Renovación Popular.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Expreso

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.