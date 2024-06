La Policía Nacional del Perú logró la desarticulación de la banda de extorsionadores Los Vecinos de Pacasmayo con la captura de Alberto Rodrigo Castrejón Bazán, alias "Beto" y Cristhian José Vanegas Fariñas, alias "Cristhian", de nacionalidad venezolana. Ambos presuntos autores del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.



La agraviada, es sobrina directa del alcalde, quien denunció que desde el 4 de junio viene recibiendo llamadas y mensajes extorsivos, donde le solicitan la suma de 20 mil soles para no atentar contra su vida y la de sus familiares. El último miércoles, las amenazas pasaron a otro nivel tras dejarse un artefacto explosivo.



La bolsa contenía un ramo de flores y una esquela que decía: Con sentido pésame Wendy, te vas a morir si no pagas, tienes 24 horas de lo contrario te voy hacer volar, llámame. Tras el análisis de los videos de seguridad la policía logró identificar al sujeto como Cristhian José Vanegas Fariñas, alias Cristhian, siendo detenido frente a la vivienda de la agraviada y llevado a la dependencia policial.



Durante el interrogatorio, Vanegas Fariñas indicó que las flores le fueron entregadas por Alberto Rodrigo Castrejón Bazán, alias "Beto", quien residía a cuatro casas del domicilio de la agraviada. La policía intensificó la búsqueda de Castrejón Bazán y logro su captura.



Alberto Rodrigo Castrejón Bazán presenta antecedentes por violencia familiar, mientras que Cristhian José Vanegas Fariñas no registra denuncias policiales.



Ambos detenidos fueron trasladados al DEPINCRI Pacasmayo y quedaron en calidad de detenidos por ser presuntos autores del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.



