GRABADO el 04-07-2025

Jefe policial: queremos cortar el mal de raíz

El general de la Policía Nacional del Perú, Guillermo Llerena, se reunió con los representantes de las empresas de transporte Salaverry y El Cortijo para coordinar acciones frente a los recientes ataques extorsivos. Durante el encuentro, la PNP aseguró que se brindarán todas las garantías necesarias para proteger a los trabajadores del sector. No se detallaron las estrategias por motivos de seguridad.



Llerena informó que, en los últimos tres días, la división de inteligencia ha realizado capturas de presuntos extorsionadores. Asimismo, hizo un llamado a los colectiveros para que se acerquen y colaboren en reuniones con la policía. Hasta el momento, cuatro empresas han reportado ser víctimas de extorsión.



El presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad, Certull, Vicente Liñán, señaló que recién ahora están viendo respuestas concretas por parte de la PNP. Añadió que, en lo que va del año, al menos tres empresas han sufrido ataques relacionados con redes de extorsión.



Desde la empresa de transportes El Cortijo, uno de sus dirigentes indicó que esta no es la primera vez que sufren amenazas. El jueves paralizaron 60 unidades tras recibir una exigencia de cien mil soles por parte de los extorsionadores. Sin embargo, anunciaron que este viernes retomarán sus operaciones de forma progresiva.



No solo son los conductores de microbuses de transporte urbano, sino también los colectiveros quienes se ven amenazados por el hampa.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Sedalib recibirá 100 hectáreas para planta de aguas residuales.

Defiende aumento a Boluarte y niega alza para ministros.

MTC plantea reabrir antiguo Jorge Chávez como terminal 1.

Jefe policial: queremos cortar el mal de raíz.

Motociclista atropella a conductor en av. San Ignacio.

Chofer choca restaurante y casi mata a tres personas.

Sentencian con prisión a asesino de perrito Logan.

Sujetos hurtan señaléticas en tramo de obra vial.

Representante de Nosso deslinda responsabilidad en agresión a jóvenes.

Motociclista salva de morir debajo de las llantas de tráiler.

Rondas campesinas corrigen a joven que faltó el respeto a su madre.

Camión ocasionó caída de poste cerca de mercado.

Un turista muerto deja volcadura de vehículo tubular.

Caen presuntos implicados en extorsión a E.T. Salaverry Express.

Suboficiales PNP serán separados tras denuncia.

Además hoy día 06 de en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.