Precios de pescados y mariscos suben por fuertes oleajes: ¿A cuánto está el jurel y el bonito?
En distintos puestos del terminal, los precios del jurel, bonito o las conchas negras han aumentado. Los cangrejos no han subido mucho sus precios, pero hay menos. Esto se debe al oleaje anómalo en el litoral peruano. ¿Qué pescados o mariscos se salvan de esta subida?
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 26 DE AGOSTO DEL 2025.
Precios de pescados y mariscos suben por fuertes oleajes: ¿A cuánto está el jurel y el bonito?.
¿Qué es el Cartel de los Soles en Venezuela?.
¿Cambiarán a Martín Vizcarra de penal? Esto dijo expresidente cuando reapareció en audiencia.
DINA BOLUARTE EN VIVO: LIDERA II SESIÓN DE CONASEC.
MARTÍN VIZCARRA REAPARECE DESDE EL PENAL ANCÓN II: "COMO UN OBJETO ME AGARRAN".
Futbolistas agreden a reportero tras partido de Copa Perú.
Estados Unidos envía submarino ofensivo a costa venezolana.
ATAQUE A PELUQUERÍA EN SAN MARTÍN DE PORRES.
Javier Velásquez Quesquén y las tareas del próximo parlamento..
Capturan a mujer que dañó muro inca en centro histórico del Cusco.
Patricia Portocarrero y su amistad con Saskia Bernaola y Katia Palma..
Autopista Ramiro Prialé será cerrada por 45 días por obras: Así se encuentra el tráfico ahí.
Martín Vizcarra reaparece en juicio oral en su contra después de ser trasladado al penal Ancón II..
La situación en Caracas se mantiene estable en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos.
Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.