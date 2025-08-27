Por qué Colombia perdió Panamá y qué hizo Estados Unidos
Panamá rompió definitivamente con Colombia en 1903, tras décadas de tensiones políticas y económicas. La centralización del poder en Bogotá, la devastación de la Guerra de los Mil Días y la frustración por el fracaso del proyecto del canal alimentaron el deseo separatista. Estados Unidos apoyó la independencia y tomó el control del canal, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para Panamá pero también una fuerte dependencia de la influencia estadounidense. Deja tus comentarios en el chat.
