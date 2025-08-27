LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2025
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2025.
Sospechoso de asesinato de Sheyla Gutiérrez se entregó: "Orden de arresto en condado de California".
¿Te pueden hackear el teléfono con una simple llamada? Descúbrelo en Alerta Latina.
Auna da campanazo en BVL: "Primera empresa de salud en listar en mercado de capitales peruano".
ALLANAN LA CASA DE NICANOR BOLUARTE: NUEVA INVESTIGACIÓN INVOLUCRA A JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ.
Dina Boluarte defiende a su hermano Nicanor de allanamiento a su casa: "Mi respeto por su valentía".
"No les tengo miedo": Presidenta Dina Boluarte tras el allanamiento a su hermano Nicanor Boluarte..
AUNA DA "CAMPANAZO" EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA.
La presidenta Dina Boluarte se refirió al allanamiento de la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte.
Favorecimientos y cobros indebidos en Policía se habrían coordinado aquí.
DINA BOLUARTE SE PRONUNCIA POR ALLANAMIENTO A NICANOR BOLUARTE.
Carlos Espá sostuvo que de ser presidente es evidente que habrá un choque con el Congreso..
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2025.
Vizcarra dejará Ancón II para volver a Barbadillo: Este fue el pedido de Ministerio de Justicia.
Expresidente Martín Vizcarra retornará al penal de Barbadillo tras anunció de Juan José Santiváñez.
Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.
