GRABADO el 24-09-2025

Cusco: Ingresan los primeros buses de San Antonio de Torontoy a Machu Picchu

Este miércoles 24 de septiembre se dio inicio al traslado de los buses de la empresa San Antonio de Torontoy con destino a Machu Picchu Pueblo.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú MachuPicchu Torontoy Cusco

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 24/09/25.

¿Luis Zubeldía sería el próximo DT de la selección peruana?.

José Domingo Pérez toma con prudencia decisión de no ser separado del Equipo Especial Lava Jato.

José Domingo Pérez toma con prudencia decisión de no ser separado del Equipo Especial Lava Jato.

Cusco: Ingresan los primeros buses de San Antonio de Torontoy a Machu Picchu.

Callao: Voraz incendio deja 15 viviendas afectadas.

Grooming puede ser sancionado hasta con seis años de pena privativa de la libertad.

Exitosa y Corporación Piscis premian tu fiel sintonía con ceviches guerreros.

Consejos para padres sobre cómo guiar a sus hijos ante la intensa exposición a las redes sociales.

Piura: Cientos de fieles veneran a la Virgen de las Mercedes en Paita.

Exitosa y Corporación Piscis premian tu sintonía con 20 deliciosos ceviches guerreros.

Domingo Pérez asegura que Jorge Barata declarará en juicio oral contra exalcaldesa Villarán.

Domingo Pérez asegura que Jorge Barata declarará en juicio oral contra exalcaldesa Villarán.

La NASA intentará lanzar en febrero su primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo.

¿Por qué las ecografías son tan importantes en el diagnóstico de las enfermedades?.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.