¡Hola, multiversers! Esta semana tenemos programa legendario.

Mauw y Humita se ponen el traje Ranger y te contamos todos los detalles que soltó la productora de Power Con 2025, el evento que traerá a Lima a los Power Rangers más icónicos de los 90 y 2000.



Además:

"Squid game 3": polémicas, sacrificios y memes del bebé CGI.

"Dandadan" temporada 2: horror, humor y acción sobrenatural.

"Jurassic World: rebirth": nostalgia vs reciclaje jurásico.



Entrevista central:

Con Elizabeth Bravo de Oh My Ghost, productora de Power Con, quien revela cómo se logró traer a los Power Rangers a Perú, los detalles del evento y la experiencia VIP que promete ser histórica.



Mira el programa todos los jueves, a las 9 p. m., solo por el canal de YouTube de TVPerú Noticias.



¿Listx para el morphin time en Lima? ¿Tú también creciste viendo a los Power Rangers o lloraste con el final de "Squid game"? ¡Cuéntanos en los comentarios!



