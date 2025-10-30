GRABADO el 30-10-2025

Congresista Edwin Martínez presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte

Fe de Erratas MML TOMARÍA CONTROL DEl MANTENIMIENTO SI RUTAS DE LIMA SE RETIRA - ATV.

De 5 a 7 ¿SERÁ ESTA VEZ? KEIKO FUJIMORI PRESENTA SU CANDIDATURA.

Congresista Edwin Martínez presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte.

Justicia avanza para Sheylla Gutiérrez: Gobierno autoriza extradición para su presunto feminicida.

"Peperas" siguen libres tras robar iPhones y ropa a jóvenes en discoteca.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 30 de octubre del 2025.

¡Un clásico de la cocina peruana! Sandra Plevisani prepara un delicioso arroz con pollo.

Mujer rescata perrita y termina siendo atacada por la dueña del animal.

Elecciones generales 2026: El voto electrónico será una realidad y aquí te enseñamos cómo funciona.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 30 de Octubre de 2025.

Los Olivos: Trabajadores y clientes son secuestrados y asaltados dentro de una barbería.

Alcalde de Lima tras suspensión del peaje: "Hemos encontrado como darle libertad a los vecinos".

Dueño de gimnasio tras la caída de sus extorsionadores: "Pido a Dios seguir trabajando".

Municipalidad de Surco tumba la casa de la congresista María Acuña por invadir espacios públicos.

Extorsionadores que provocaban terror a dueño de gimnasio son detenidos en SJL.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

