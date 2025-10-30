Congresista Edwin Martínez presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte
La acusación incluye a exfuncionarios por extender 30 años un contrato que vencía en 2029. ATVNoticias ATVMas Encuentra más información en www.atv.peSíguenos en:Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticiasTwitter: https://twitter.com/atvmasnoticiasInstagram: https://www.instagram.com/atv.pehttps://www.tiktok.com/atv.peWeb: https://www.atv.pe/envivo-atvmas
Desde ATV Noticias
Fe de Erratas MML TOMARÍA CONTROL DEl MANTENIMIENTO SI RUTAS DE LIMA SE RETIRA - ATV.
De 5 a 7 ¿SERÁ ESTA VEZ? KEIKO FUJIMORI PRESENTA SU CANDIDATURA.
Congresista Edwin Martínez presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte.
Justicia avanza para Sheylla Gutiérrez: Gobierno autoriza extradición para su presunto feminicida.
"Peperas" siguen libres tras robar iPhones y ropa a jóvenes en discoteca.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 30 de octubre del 2025.
¡Un clásico de la cocina peruana! Sandra Plevisani prepara un delicioso arroz con pollo.
Mujer rescata perrita y termina siendo atacada por la dueña del animal.
Elecciones generales 2026: El voto electrónico será una realidad y aquí te enseñamos cómo funciona.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 30 de Octubre de 2025.
Los Olivos: Trabajadores y clientes son secuestrados y asaltados dentro de una barbería.
Alcalde de Lima tras suspensión del peaje: "Hemos encontrado como darle libertad a los vecinos".
Dueño de gimnasio tras la caída de sus extorsionadores: "Pido a Dios seguir trabajando".
Municipalidad de Surco tumba la casa de la congresista María Acuña por invadir espacios públicos.
Extorsionadores que provocaban terror a dueño de gimnasio son detenidos en SJL.
Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.
ATV Noticias
Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.