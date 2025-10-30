GRABADO el 30-10-2025

Mujer rescata perrita y termina siendo atacada por la dueña del animal

Intercambio de amenazas y denuncias mutuas marca el conflicto por la mascota.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 30 de octubre del 2025.

¡Un clásico de la cocina peruana! Sandra Plevisani prepara un delicioso arroz con pollo.

Mujer rescata perrita y termina siendo atacada por la dueña del animal.

Elecciones generales 2026: El voto electrónico será una realidad y aquí te enseñamos cómo funciona.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 30 de Octubre de 2025.

Los Olivos: Trabajadores y clientes son secuestrados y asaltados dentro de una barbería.

Alcalde de Lima tras suspensión del peaje: "Hemos encontrado como darle libertad a los vecinos".

Dueño de gimnasio tras la caída de sus extorsionadores: "Pido a Dios seguir trabajando".

Municipalidad de Surco tumba la casa de la congresista María Acuña por invadir espacios públicos.

Extorsionadores que provocaban terror a dueño de gimnasio son detenidos en SJL.

Policía detiene a clan familiar por contrabando de juguetes.

ATV Noticias Edición Central: Programa del miércoles 29 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MIÉRCOLES 29 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 29 de octubre del 2025.

Hombre cumple cadena perpetua por violación pero el responsable sería el padrastro de la víctima.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

