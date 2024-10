La paralización de los servicios de transporte público en Trujillo, trajo consigo la afectación a aquellos pacientes que tenían citas médicas programadas por ejemplo en el hospital regional docente de Trujillo. En la puerta número tres de consultorios externos, la afluencia de personas fue baja.



Algunos usuarios llegaron gracias a su movilidad particular y otros tuvieron que pagar el costo de un servicio de taxi para no perder la atención. En tanto, nos comunicamos con el área de imagen de dicho nosocomio, quien informó que los pacientes que no acudieron a la consulta debido al paro, sus citas serán reprogramadas, solo tendrán que acercarse los próximos días.



En los exteriores del hospital es habitual ver a vendedores de desayunos y demás comerciantes, sin embargo, esta vez, lucían casi vacíos. Consecuencia de la movilización de transportistas para pedir se frene la ola criminal en la región.



👉 Síguenos en nuestras redes sociales:



📲 FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

❌ X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



💻 Página Web: https://tvcosmos.pe/



📌 SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

Más videos de TV Cosmos

Todos los videos desde el canal TV Cosmos en Youtube.