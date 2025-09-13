Mundial de Desayunos: Perú de fiesta tras la coronación del pan con chicharrón
Las celebraciones no tardaron en llegar tras la consagración del pan con chicharrón como campeón del Mundial de Desayunos de Ibai. En distritos como San Juan de Lurigancho, vecinos y chicharronerías repartieron panes gratis y se sumaron a la fiesta del sabor peruano. Orgullo, emoción y unión marcaron la jornada.
Continúa tu sábado informado con lo más relevante del acontecer nacional e internacional en Noticias mediodía.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
En vivo: Perú vs. Portugal por la Copa Davis 2025 Segundo día de competencia TVPerú Noticias.
Presidenta Dina Boluarte destaca el inicio del moderno Terminal Portuario Multipropósito de Eten.
Gobierno lanza Terminal Portuario Multipropósito de Eten para impulsar el norte del Perú.
Mundial de Desayunos: Perú de fiesta tras la coronación del pan con chicharrón.
Presidenta Boluarte destaca triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos.
Tumbes: PNP detiene a profesor acusado de tocamientos a alumna.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mediodía, sábado 13 de setiembre del 2025.
Perú gana el Mundial de Desayunos: el pan con chicharrón se corona campeón en el torneo de Ibai.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, sábado 13 de setiembre del 2025.
Trujillo: INPE ejecuta megaoperativo en penal El Milagro.
TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 13 de setiembre.
EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 13 de setiembre del 2025.
Betssy Chávez no podrá salir del país por 10 meses tras resolución del PJ.
TVPerú Noticias EN VIVO: "Habla Perú", sábado 13 de setiembre.
Terremoto en Rusia: sismo de magnitud 7.4 sacude la península de Kamchatka.
Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.