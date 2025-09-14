GRABADO el 14-09-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del domingo 14 de setiembre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición Matinal, hoy domingo 14 de setiembre del 2025.

San Marcos: autoridades y estudiantes acuerdan levantar toma en ciudad universitaria.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del domingo 14 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, sábado 13 de setiembre del 2025.

En vivo: Perú vs. Portugal por la Copa Davis 2025 Segundo día de competencia TVPerú Noticias.

Presidenta Dina Boluarte destaca el inicio del moderno Terminal Portuario Multipropósito de Eten.

Gobierno lanza Terminal Portuario Multipropósito de Eten para impulsar el norte del Perú.

Mundial de Desayunos: Perú de fiesta tras la coronación del pan con chicharrón.

Presidenta Boluarte destaca triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos.

Tumbes: PNP detiene a profesor acusado de tocamientos a alumna.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mediodía, sábado 13 de setiembre del 2025.

Perú gana el Mundial de Desayunos: el pan con chicharrón se corona campeón en el torneo de Ibai.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, sábado 13 de setiembre del 2025.

Trujillo: INPE ejecuta megaoperativo en penal El Milagro.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 13 de setiembre.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Semana Turística de Talara

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

