Panorama ubicó en exclusiva al personaje más buscado de los últimos días. Nos referimos al doctor Mario Cabani, el cirujano plástico de la presidenta Dina Boluarte, quien viene siendo blanco de cuestionamientos por su cercanía a la mandataria y por su presunta injerencia en la designación de María Elena Aguilar como presidenta de EsSalud.



Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, intentó abordar al médico para hacerle algunas preguntas, sin embargo, el cirujano presidencial prefirió guardar silencio. “No puedo declarar. Gracias”, sostuvo escuetamente Mario Cabani, mientras descendía de un vehículo para dirigirse a su clínica estética.



Cabani no quiso declarar ante las cámaras de Panorama, sin embargo, deberá acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso para rendir su manifestación. El presidente de este grupo de trabajo, Juan Burgos, anunció que no descansará hasta que el Perú conozca la verdad sobre Mario Cabani y su posible influencia en la contratación de María Aguilar.



ESSALUD Y LA ONG DE CABANI



Al parecer, el doctor Mario Cabani no da puntada sin hilo. Panorama reveló en exclusiva que el cirujano de la presidenta se habría comunicado con María Elena Aguilar para que acelere la firma de un convenio con su ONG Cabani Salud. El documento consta de 19 cláusulas y un marco legal que debía ser firmado por el gerente general de EsSalud.

