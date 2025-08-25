TRUMP no está JUGANDO, amenaza MARÍA CORINA MACHADO a MADURO tras envío de BUQUES de GUERRA LR
La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el respaldo de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro se encuentra debilitado y que pocos altos mandos militares aún lo apoyan. Sus declaraciones fueron dadas en una entrevista concedida a Fox News, en medio de crecientes tensiones por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas del Caribe. Machado afirmó que el régimen chavista atraviesa un momento de fragilidad. Hay fracturas internas, muy pocos altos mandos militares todavía apoyan a Maduro y deben tomar una decisión muy pronto, porque se han dado cuenta de que el presidente Trump no bromea, Trump no está jugando, aseguró la líder opositora.
eeuu venezuela maduro trump buquesdeguerra caribe
VENEZOLANOS acuden al LLAMADO de MADURO para reforzar la MILICIA contra EE. UU.
¿Presión externa? Maduro libera a 13 presos políticos
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo
