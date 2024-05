Un extraño fenómeno meteorológico apareció en los cielos de Iquitos, hecho que sorprendió a los locales que no dudaron en grabarlo con sus teléfonos celulares.



La extraña imagen en forma de un aro negro permaneció cerca de 3 minutos en el mismo lugar donde estaba una nube cargada hasta que desapreció lentamente



En su cuenta de X, el SENAMHI indicó que este fenómeno respondería a una combustión de partículas contaminantes que formaron este peculiar anillo.



Cabe señalar que, para algunos ufólogos este no sería un fenómeno climático ya que se trataría de Ovni, y no es primera vez que se capta un fenómeno con esa forma, en otras partes del mundo también se han captado en diferentes oportunidades.

