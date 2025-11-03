Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva América Espectáculos (HOY)
Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva (HOY)
¿QUÉÉÉ?
El Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público. Por su parte, el representante del futbolista reveló cuáles serán las sanciones si la animadora no acata la orden.
Capítulos:
00:00 Poder Judicial prohíbe a López hablar de Cueva
01:28 Representante de Cueva reveló cuáles serían las sanciones
