GRABADO el 03-11-2025

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva América Espectáculos (HOY)

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva (HOY)



¿QUÉÉÉ?

El Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público. Por su parte, el representante del futbolista reveló cuáles serán las sanciones si la animadora no acata la orden.



Capítulos:

00:00 Poder Judicial prohíbe a López hablar de Cueva

01:28 Representante de Cueva reveló cuáles serían las sanciones



