GRABADO el 03-11-2025

Siwon, de 'Super Junior', se declaró fan de 'Grupo 5' América Espectáculos (HOY)

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva (HOY)



¡CUMBIA Y K-POP!

Siwon, integrante de 'Super Junior', sorprendió al revelar que es fan de 'Grupo 5' después de escuchar algunas canciones durante sus lives. Por su parte, la agrupación respondió a este gesto.



Capítulos:

00:00 Siwon se declaró fan de 'Grupo 5'

01:30 Grupo 5 respondió a este gesto



