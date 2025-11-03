GRABADO el 03-11-2025

Siwon, de 'Super Junior', se declaró fan de 'Grupo 5' América Espectáculos (HOY)

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva (HOY)

¡CUMBIA Y K-POP!
Siwon, integrante de 'Super Junior', sorprendió al revelar que es fan de 'Grupo 5' después de escuchar algunas canciones durante sus lives. Por su parte, la agrupación respondió a este gesto.

Capítulos:
00:00 Siwon se declaró fan de 'Grupo 5'
01:30 Grupo 5 respondió a este gesto

JuntémonosMás

Desde América Noticias

Hija de Marcelo Tinelli reveló que ha recibido amenazas América Espectáculos (HOY).

