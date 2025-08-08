GRABADO el 08-08-2025

Implementan la Educación Sexual Integral en espacios comunitarios de la región Arequipa

La Gerencia Regional de Educación y la Gerencia Regional de Salud articularán esfuerzos en sus distintos niveles, tanto a nivel regional, provincial y local, con la finalidad de implementar de manera exitosa la educación sexual integral.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Arequipa EducaciónSexual

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

