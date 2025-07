GRABADO el 26-07-2025

Alertan incremento de robos a viviendas durante Fiestas Patrias

Durante el feriado largo por Fiestas Patrias, las autoridades advierten un incremento de robos a viviendas en distintos distritos de Lima. Según el general (r) Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, estas fechas son aprovechadas por delincuentes que identifican casas solas o sin mayor resguardo para cometer sus crímenes. Se incrementan los robos de celulares y, sobre todo, a viviendas. Los delincuentes ya manejan marcas en diferentes puntos, indicó.



Ante esta situación, se vienen realizando acciones preventivas y se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones básicas si van a ausentarse de casa. No dejar la vivienda sola, encargarla a alguien de confianza, instalar cámaras o alarmas, y no publicar planes de viaje en redes sociales son algunas de las principales sugerencias para evitar convertirse en blanco de los ladrones.



Vecinos consultados por este medio confirmaron que son conscientes del riesgo y ya han adoptado medidas. Algunos evitan salir sin compañía, mientras que otros aseguran que sus hogares siempre están vigilados, incluso por mascotas. Nunca dejo mi casa sola, siempre hay alguien. Tengo cámaras y mi familia vive cerca, dijo una residente.



LLAMADO A LA CIUDADANÍA



Finalmente, las autoridades reiteran el llamado a reportar cualquier actitud sospechosa en la zona y a no confiarse del aparente silencio en las calles. Estamos atentos, pero es clave la colaboración ciudadana. Si ven algo extraño, llamen de inmediato, concluyó el general Ávalos en diálogo con Panamericana Televisión.





Ingresa a http://ptv.pe/449219 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 26/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 horas Celebran con pisco: Pileta de la Plaza de Armas ofrece 7 mil degustaciones.

24 horas Orquesta de la PNP Son y Sabor pone a bailar todos en la Plaza San Martín.

24 horas Arequipa: Así se celebran las Fiestas Patrias en Mollendo.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 26 DE JULIO DEL 2025.

Alertan incremento de robos a viviendas durante Fiestas Patrias.

Plaza de Armas: ciudadanos disfrutan de conciertos por Fiestas Patrias (2/2).

¡Viva el Perú! Reniec revela que 171 ciudadanos llevan el nombre de nuestro país.

Congreso: José Jerí es elegido nuevo presidente de la Mesa Directiva para el periodo 2025-2026.

SJL: no paga cupo de S/ 10 mil y atentan contra su spa.

Ventanilla: chofer de bus rompe luna de colectivero con bate tras reclamo por choque.

Caen Las Kittys de Bayóvar: madre e hija vendían droga camuflada en loncheras escolares.

¡Terror en SMP! Delincuentes golpean a empresaria y le roban S/8 mil que había retirado de banco.

Peruanos en el mundo ya celebran Fiestas Patrias.

Plaza de Armas: ciudadanos disfrutan de conciertos por Fiestas Patrias (1/2).

Avenida Brasil: realizan ensayo general del desfile por Fiestas Patrias.

Además hoy día 27 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.