Panorama accedió en exclusiva a nuevas imágenes de la detención preliminar de Andrés Hurtado en la habitación de una clínica particular en San Borja. Al verse rodeado por los agentes de la Diviac, “Chibolín” se excusó diciendo que se encontraba mal de salud y que estaba con tratamiento médico.



El presentador de televisión no quería que los efectivos graben su detención y pidió apagar las cámaras. A pesar de sus excusas, el artista fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia la sede de Medicina Legal y luego hacia una carceleta de la Prefectura de Lima.



Precisamente, a la Prefectura llegó el juez supremo Juan Carlos Checkley para la audiencia de control de identidad. Al ser interrogado, Hurtado Grados aseguró sufrir TDAH y señaló no recordar su número de teléfono, sus ingresos mensuales ni tampoco su dirección domiciliaria.



CONTINÚA EN LA PREFECTURA



“Chibolín” enfrenta dos investigaciones por presunto tráfico de influencias y lavado de activos. Según algunos abogados penalistas, la Fiscalía podría solicitar una pena de hasta 35 años de prisión contra el presentador de televisión, quien podría acogerse a la colaboración eficaz.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 22/09/2024



