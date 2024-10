Con Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, cumpliendo prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos, sus hijas Josetty y Génesis Hurtado se encuentran en la mira de la justicia. Ambas residen en Los Ángeles, donde exhiben una vida rodeada de lujos, con prendas de marcas exclusivas y vehículos de alta gama, lo que ha despertado dudas sobre el origen de sus ingresos.



Mientras su padre se encuentra en el penal de Lurigancho, las hermanas no han dejado de compartir videos en sus redes sociales, mostrando su vida en las opulentas calles de Los Ángeles. Según pudo conocer Panorama, Josetty Hurtado posee una empresa en Estados Unidos, denominada “Peruvian Beatz Inc”, registrada en Florida, organizada hace muchos años, aunque también fue dejada al abandono.



El problema principal que enfrentan Josetty y Génesis es similar al de su padre: no cuentan con documentación formal que sustente los elevados ingresos que exhiben. Esto las ha puesto en la mira de las autoridades peruanas, que investigan un posible desbalance patrimonial. La ostentación sin respaldo ha generado sospechas de que podrían estar involucradas en presuntas actividades ilícitas.



CITAN A JOSETTY HURTADO



Lo cierto es que el Ministerio Público ha citado a Josetty Hurtado para declarar como testigo en las investigaciones contra su padre. Aunque las hermanas defienden que su estilo de vida es fruto de su trabajo como influencers, la discrepancia entre sus ingresos y su número de seguidores, que no llega al millón, ha avivado aún más las dudas sobre la legalidad de su fortuna en Estados Unidos.

